Газета «Молодой коммунар» — Новости

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30.12.2016 00:00:06  Гуляй, народ!

«Молодой коммунар» предлагает вашему вниманию путеводитель по новогодней Туле.


30.12.2016 00:00:06  Валерьянка в законе

В понедельник главный санитарный врач России А. Попова своим постановлением приостановила на 30 дней розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Несмотря на то, что запрет не касается продажи лекарственных настоек, в некоторых тульских аптеках на этой неделе наблюдался ажиотаж.


30.12.2016 00:00:05  Поздравления из прошлого века

Ровно сто лет назад туляки готовились встречать Рождество Христово и Новый год. Заметки в газете «Тульская молва» сохранили для нас описание тех дней, из которых мы сможем узнать, в чем сходство и различие предпраздничной суеты тогда, в 1916 году, и сейчас.


Как изменится жизнь в 2017 году? 01.01.2017 11:21:15 Как изменится жизнь в 2017 году?
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