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Газета «Молодой коммунар» — Новости
«Молодой коммунар» предлагает вашему вниманию путеводитель по новогодней Туле.
В понедельник главный санитарный врач России А. Попова своим постановлением приостановила на 30 дней розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Несмотря на то, что запрет не касается продажи лекарственных настоек, в некоторых тульских аптеках на этой неделе наблюдался ажиотаж.
Ровно сто лет назад туляки готовились встречать Рождество Христово и Новый год. Заметки в газете «Тульская молва» сохранили для нас описание тех дней, из которых мы сможем узнать, в чем сходство и различие предпраздничной суеты тогда, в 1916 году, и сейчас.
01.01.2017 12:53:18 Жители и гости Тулы могут посетить резиденцию Деда Мороза Оценка:5.0
01.01.2017 12:29:42 Тульские электрички курсируют по расписанию выходного дня Оценка:5.0
01.01.2017 12:02:00 В Тульской области дорожает капремонт Оценка:5.0
01.01.2017 11:40:51 Новый год в Тульской области начался с пожаров Оценка:5.0
01.01.2017 11:21:15 Как изменится жизнь в 2017 году? Оценка:5.0
01.01.2017 10:59:04 Сотни людей встретили Новый год в центре Тулы (ФОТО) Оценка:5.0
01.01.2017 10:27:28 Торговые центры Тулы откроются в полдень Оценка:5.0
31.12.2016 17:23:26 Поздравление с Новым Годом митрополита Тульского и Ефремовского
31.12.2016 14:10:45 Под Тулой – ДТП с тяжкими последствиями
31.12.2016 13:33:43 Выставка старинного кружева проходит в Тульском художественном музее
31.12.2016 13:01:47 Новогоднее видеообращение губернатора Тульской области
31.12.2016 11:29:55 Туляки попали под суд, выбивая долги
31.12.2016 10:12:19 Туляков зовут встретить Новый год на площади Ленина
30.12.2016 17:37:38 В Тульской области мужчина ограбил магазин, а потом убил знакомого
30.12.2016 16:32:53 Туляки выиграли соревнования по акробатическому рок-н-роллу
30.12.2016 14:41:53 В Туле состоялось несколько социальных акций
30.12.2016 13:37:13 В Тульской области сгорела продуктовая палатка Комментариев: 1
30.12.2016 12:58:42 Тульская модель устроила праздник для бездомных Оценка:5.0
30.12.2016 12:23:25 Под Тулой легковушка влетела в фуру
30.12.2016 11:49:54 Новый год на Куликовом поле
30.12.2016 11:23:59 Тульские борцы успешно выступили в Подольске
30.12.2016 10:49:47 При тушении пожара в Белеве обнаружен труп неизвестного мужчины
30.12.2016 10:46:35 Житель Тульской области избил пенсионерку, пытаясь украсть алкоголь
30.12.2016 10:34:28 Пьяный туляк напал на следователя
30.12.2016 10:03:07 На проспекте Ленина в Туле изменился режим работы светофоровДругие новости
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