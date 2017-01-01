Газета «Молодой коммунар» — Новости

В понедельник главный санитарный врач России А. Попова своим постановлением приостановила на 30 дней розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Несмотря на то, что запрет не касается продажи лекарственных настоек, в некоторых тульских аптеках на этой неделе наблюдался ажиотаж.

Ровно сто лет назад туляки готовились встречать Рождество Христово и Новый год. Заметки в газете «Тульская молва» сохранили для нас описание тех дней, из которых мы сможем узнать, в чем сходство и различие предпраздничной суеты тогда, в 1916 году, и сейчас.



